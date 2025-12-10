Строительство рикотского участка магистрали выходит на финальную стадию

10.12.2025 20:12





В рамках мониторинга текущих проектов министр инфраструктуры Реваз Сохадзе вместе с председателем Департамента автомобильных дорог Леваном Дарахвелидзе обследовал ход строительства оставшегося 4-километрового участка магистрали непосредственно на месте.



На участке Чумателети–Хеви активно ведётся строительство пяти новых мостов и трёхполосной скоростной дороги. Работы по модернизации 4-километрового отрезка находятся на завершающем этапе: проводится укрепление откосов, устройство дренажных каналов и финальные отделочные работы.



Магистраль Рикоти включает в себя 52-километровую четырёхполосную скоростную трассу с 51 тоннелем и 97 мостами. На сегодняшний день движение уже осуществляется по 48 километрам новой дороги (с 51 тоннелем и 91 мостом). Завершение текущего участка позволит полностью ввести в эксплуатацию всю 52-километровую магистраль.



Новая трасса сократит расстояние на 8 километров и уменьшит время в пути в два раза.



Проект стратегического значения финансируется за счёт кредитов международных финансовых институтов (ADB, EIB, WB) и софинансирования со стороны государства. Общая стоимость работ составляет 2.6 миллиарда лари.



Вместе с министром ход работ также осмотрели представители Департамента автомобильных дорог и мэр Харагаули Коба Лурсманашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





