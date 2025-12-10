3 из 7 демонстрантов, обвиняемых в препятствовании деятельности проправительственных СМИ, признали себя виновными

10.12.2025 20:14





Трое из 7 человек, обвиняемых во вмешательстве в деятельность проправительственных СМИ в день попытки штурма Дворца президента на Атонели (4 октября — ред.), признали себя виновными на судебном заседании, сообщает «Радио Свобода».



Все семеро демонстрантов были освобождены под залог на судебном заседании 24 октября, а сегодня трое из них признались в содеянном.



Это — Георгий Душенко и муж с женой Вахтанг Габелая и Инга Папунашвили-Габелая.



Они были освобождены под залог в размере 3 000 лари. Остальные четыре человека заявили, что не признают себя виновными.



Это:



Тамуна Киртава — согласно обвинению, она словесно оскорбила журналиста ОВГ;

Мария Отинашвили — согласно обвинению, она закрывала камеру ОВГ;

Александр Цнобиладзе — согласно обвинению, насильственно помешал оператору TV Imedi;

Ираклий Цулая — согласно обвинению, препятствовал работе съемочной группы Rustavi 2.

По данным прокуратуры, во время митинга 4 октября они распылили перцовый баллончик на улице Атонели и близлежащей территории и, «угрожая физической расправой», помешали съемочным группам ОВГ, телекомпаний «Имеди» и «Рустави 2».



Шестеро из них обвиняются в незаконном воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста, что предусматривает штраф, общественные работы, исправительные работы сроком до 2 лет или домашний арест сроком до двух лет.



Ираклий Цулая обвиняется в «незаконном воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста с угрозой применения насилия», что предусматривает до 2 лет тюремного заключения.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





