Парламент утвердил государственный бюджет на 2026 год. Наряду с поддержкой бюджета на следующий­ год, осуществлены изменения в бюджете 2025 года.



Проект обоих бюджетов представил министр финансов Лаша Хуцишвили.



В 2026 году реальный экономический рост планируется в размере 5%, а прогноз реального экономического роста в среднесрочный период составляет 5,3%.



Как заявил Хуцишвили, средний прогноз инфляции на 2026 год составляет 3,3%, а в среднесрочный период он находится в пределах целевого уровня (3%). Прогноз номинального ВВП установлен в размере 114 миллиардов 121 миллиона лари. Налоговые поступления консолидированного бюджета определены в размере 27 миллиардов 40 млн лари, дефицит бюджета составляет 2,5% ВВП, а показатель государственного долга сократится в следующем году до 33,5%.



По словам Хуцишвили, расходная часть консолидированного бюджета на 2026 год составит в сумме 36 миллиардов 285 миллионов лари, в рамках которых будут полностью профинансированы взятые государством обязательства.



Показатель суммарных поступлений государственного бюджета Грузии на 2026 год определен в размере 30 миллиардов 760 миллионов лари.





