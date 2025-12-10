|
Парламент утвердил государственный бюджет на 2026 год
10.12.2025 21:50
Парламент утвердил государственный бюджет на 2026 год. Наряду с поддержкой бюджета на следующий год, осуществлены изменения в бюджете 2025 года.
Проект обоих бюджетов представил министр финансов Лаша Хуцишвили.
В 2026 году реальный экономический рост планируется в размере 5%, а прогноз реального экономического роста в среднесрочный период составляет 5,3%.
Как заявил Хуцишвили, средний прогноз инфляции на 2026 год составляет 3,3%, а в среднесрочный период он находится в пределах целевого уровня (3%). Прогноз номинального ВВП установлен в размере 114 миллиардов 121 миллиона лари. Налоговые поступления консолидированного бюджета определены в размере 27 миллиардов 40 млн лари, дефицит бюджета составляет 2,5% ВВП, а показатель государственного долга сократится в следующем году до 33,5%.
По словам Хуцишвили, расходная часть консолидированного бюджета на 2026 год составит в сумме 36 миллиардов 285 миллионов лари, в рамках которых будут полностью профинансированы взятые государством обязательства.
Показатель суммарных поступлений государственного бюджета Грузии на 2026 год определен в размере 30 миллиардов 760 миллионов лари.
