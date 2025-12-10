|
Грузия входит в десятку стран по объёму резервов биткоинов
10.12.2025 23:09
Согласно данным за 18 ноября 2025 года, страна владеет 66 биткоинами (BTC) на сумму $6,1 миллиона.
Всего же на долю 10 крупнейших стран-держателей приходится 518 500 BTC или $47,7 млрд, что составляет около 2,5% от общего числа криптовалюты.
Главным держателем биткоина являются США, которые имеют 198 012 BTC стоимостью $18,2 млрд. Далее следуют Китай (194 000 BTC) и Великобритания (61 245 BTC).
Топ стран, владеющих биткоином:
США — 198 012 BTC и $18,2 млрд
Китай — 194 000 BTC и $17,83 млрд
Великобритания — 61245 BTC и $5,63 млрд
Украина — 46 351 BTC и $4,26 млрд
Бутан — 11 286 BTC и $1,04 млрд
Сальвадор — 7 475 BTC и $687,16 млн
Финляндия — 90 BTC и $8,27 млн
Грузия — 66 BTC и $6,07 млн
