В Европе начали выстраивать собственную структуру безопасности в рамках и помимо НАТО

10.12.2025 16:37





Европа оказалось в ситуации, которая еще год назад казалась немыслимой. Политика администрации Дональда Трампа поставила ее перед фактом: Америка больше не является главным гарантом безопасности для Старого Света, и ему теперь необходимо срочно организовывать собственную оборону.



Европейские лидеры начали тестировать различные форматы. Так, наиболее важные решений касательно Украины вырабатываются в рамках «коалиции желающих», которую возглавляют Великобритания и Франция и куда входит Германия. Президент Владимир Зеленский обсуждает принципиальные вопросы на встречах с лидерами этих трех стран – очередная состоялась в понедельник в Лондоне. Между тем, политики ЕС изучают возможности более тесной координации через возглавляемые Великобританией Объединенные экспедиционные силы или путем укрепления «европейского блока» в рамках НАТО, пишет Politico.



ЕС стал разрабатывать новую структуру безопасности на случай, если гарантии НАТО окажутся ненадежными. Ведь, как сказал Politico высокопоставленный представитель министерства обороны одной из европейских стран, переговоры с американцами как о гарантиях безопасности для Украины, так и по статье 5 устава НАТО о коллективной обороне стали «нелепыми», а неопределенность относительно готовности США защищать союзников – «слишком велика». «Вопрос в том, нужны ли нам дополнительные гарантии безопасности и институциональные механизмы, чтобы быть готовыми на случай, если статья 5 вдруг не сработает», — заявил в интервью изданию еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.



Правовой основой для таких гарантий может стать статья 42.7 о совместной обороне Договора ЕС. Она обязует страны ЕС оказывать помощь и содействие любому члену блока, подвергшемуся вооруженной агрессии, используя для этого все имеющиеся в их распоряжении средства. Статья допускает различные формы поддержки (военную, техническую, дипломатическую) и соответствует обязательствам стран в рамках НАТО.



Статья была принята после войны в Косово в конце 1990-х годов, когда тогдашние лидеры Франции и Великобритании Жак Ширак и Тони Блэр настаивали на том, чтобы Европа взяла оборону в свои руки. Франция задействовала эту статью в 2015 году после террористических атак в Париже.



Кубилюс пообещал в течение года конкретизировать положения статьи 42.7, чтобы четко определить, какие действия страны будут предпринимать для взаимной защиты.



Опубликованная на прошлой неделе стратегия национальной безопасности США стала последним звонком для европейцев. В ней Европа, которой якобы грозит «цивилизационное исчезновение» из-за наплыва мигрантов, выставлена главной угрозой – гораздо большей, чем ведущая настоящую войну Россия или даже Китай. Из-за этого союзники по НАТО могут в ближайшие десятилетия превратиться в страны с преобладающим «неевропейским» населением, а регион в целом – стать слишком слабым, чтобы быть «надежным союзником», говорится в стратегии. Вашингтон намерен вмешиваться в европейские дела, чтобы изменить ситуацию, но при этом отказаться от расширения НАТО и восстановить отношения с Россией.



Катя Бего, старший научный сотрудник лондонского аналитического центра Chatham House, назвала этот документ ушатом холодной воды для европейских правительств, которые должны осознать, что «традиционные трансатлантические отношения умерли».



«Объективно США по-прежнему являются союзником Европы, но субъективно, по крайней мере с точки зрения администрации Трампа и многих европейцев, мы больше не воспринимаем друг друга таким образом», — сказал The Wall Street Journal ведущий специалист по европейской истории Тимоти Гартон Эш, почетный профессор Оксфордского университета.



Многие положения стратегии национальной безопасности повторяют критику, с которой вице-президент Джей Ди Вэнс выступил в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности. Ничего не сказав о войне, которую Россия ведет в Европе, он обрушился на европейцев за «зажимание» ультраправых (Вэнс назвал это ограничением свободы слова, отстаивать которую в Европе Белый дом пообещал и в стратегии) и миграционную политику.



Интересно, что Мюнхенская конференция по безопасности уже второй раз становится местом, где партнеры Европы объявляют о новом тренде в отношениях с нею. В 2007 году Владимир Путин в своей мюнхенской речи фактически объявил войну Западу, обвинив его в выдуманных им бедах России и положив начало политике переустройства действовавшего миропорядка.



Новая стратегия США – это, по сути, прямое заявление о противостоянии Евросоюзу, говорит Гартон Эш: «Это та же скандальная речь Джей Ди Вэнса в Мюнхене, но гипертрофированная и представленная в качестве официальной политики США».





