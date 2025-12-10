Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Global Transporter и Space Cargo нарушали права потребителей - Агентство


10.12.2025   20:09


Грузинское агентство по защите прав потребителей установило, что две компании по перевозке посылок Global Transporter и Space Cargo нарушали права клиентов.

Global Transporter не отображала посылки в личных кабинетах и ограничивала услуги тем, кто жаловался. Компания также не предоставляла полноценно информацию о своих услугах.

Space Cargo неправильно начисляла стоимость доставки, отказывалась компенсировать потерянные посылки и ненадлежащим образом исполняла свои обязательства.

Агентство обязало обе компании восстановить права клиентов и привести свою торговую политику в соответствие с требованиями закона.


