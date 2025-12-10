Кобахидзе: Мы не будет пропускать грузы в Россию через Абхазию

Иракли Кобахидзе отреагировал на распространившуюся информацию о строительстве таможенного терминала в Галийском районе оккупированного Сухуми. Премьер-министр от партии «Грузинская мечта» утверждает, что даже разговоры о признании так называемой государственной границы неуместны, и называет распространяемую информацию «спекуляциями».



На вопрос журналиста ТВ «Пирвели» о реакции правительства «Мечты» на сообщения о терминале на оккупированной территории Кобахидзе ответил:



«Мы не признаём никакой так называемой государственной границы, это полная ложь. Поэтому с нашей стороны об этом говорить не можем. Вы помните, что когда-то при предыдущем правительстве было подписано конкретное соглашение, на основании которого тогдашнее правительство дало согласие на членство России во Всемирной торговой организации, и тогда существовало соглашение о том, что возможность перевозки грузов должна быть создана при посредничестве Швейцарии, однако с тех пор этот вопрос был приостановлен, и с нашей стороны никаких шагов в этом направлении не предпринято. Поэтому всё это спекуляции», — сказал он.



На дополнительный вопрос о том, подтверждает ли он, что Грузия не будет пропускать грузы в Россию, Кобахидзе ответил:



«Подтверждаю, мы этого делать не будем».



Отметим, гендиректор транзитно-логистической компании и глава абхазского представительства союза НПО «Ассамблея народов мира в Абхазии» Астамур Ахсалба рассказал о целях и перспективах нового таможенного терминала на Ингури, строительство которого почти завершено: Сухуми «гипотетически готов» к запуску транзита грузов.



Ахсалба заявил, что информация об этом скрывалась намеренно из-за война в Украине: «рядом идет война, весь Запад противостоит Российской Федерации».





