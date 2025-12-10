|
SOCAR Energy Georgia возглавил рейтинг иностранных инвесторов в Грузию
10.12.2025 16:50
Компания SOCAR Energy Georgia – дочка Госнефтекомпании Азербайджана SOCAR – заняла первое место среди компаний, привлекших наибольший объем прямых иностранных инвестиций в Грузию. Об этом говорится в данных Национальной службы статистики Грузии за третий квартал текущего года.
Согласно данным, на втором месте расположилась компания Selfie Mobile, на третьем - IDEA Borjomi Georgia вместе с IDEA Borjomi Beverages Company Georgia Branch. В первую десятку также вошли:
- Magticom
- TAV Urban Georgia
- Poti Sea Port Corporation
- Geosteel
- Lomisi
- Georgia Cement
- Mina.
В третьем квартале 2025 года крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций в Грузию стали:
- США - $93,5 млн
- Испания - $72,1 млн
- Турция - $70 млн.
Наиболее привлекательными секторами для инвестиций стали:
- Недвижимость - $91,7 млн (17,2%)
- Транспорт - $79,8 млн (15%)
- Водоснабжение и управление отходами - $71,5 млн (13,4%)
- Обрабатывающая промышленность - $68,3 млн
- Информационно-коммуникационный сектор - $54,5 млн.
