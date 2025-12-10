Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Новая дорога из Грузии в Россию заработает в 2028 году


10.12.2025   16:09


23-километровая дорога к грузино-российской границе начнёт полноценно функционировать в 2028 году. Об этом заявила замглавы Мининфраструктуры Мзия Гиоргобиани.

«Проект состоит из двух частей. Первый участок — это 9-километровый туннель , который уже пробурен, и в настоящее время ведутся внутренние работы. Вторая часть — подъездная дорога, которая включает в себя туннели и уникальный арочный мост. Работы по второй части планируется завершить в 2028 году. Хотя возможно, что дорога в Гудаури будет открыта в следующем году»— заявила Гиоргобиани.

Дорога Квешети-Коби – объездной путь участка Коби-Гудаури, где зимой часто возникает опасность схода лавин, из-за чего приходится закрывать движение на сухопутной границе с Россией. Время проезда по дороге между Тбилиси и Гудаури после завершения строительства сократится на 30 минут и составит 1 час 30 минут, а от Тбилиси до Степанцминды понадобится 1 час 45 минут вместо нынешних 2,5 часов.


