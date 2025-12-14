Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Победительницей детского Евровидения-2025 стала Франция – Грузия на третьем месте


14.12.2025   13:44


Победительницей детского Евровидения-2025 стала Франция. Страну на конкурсе представляла Лу Делуз.

Франция получила от жюри 152 голоса и 96 баллов онлайн.

Что касается представительницы Грузии, Анита Абгарян получила от жюри 121 балл и 55 баллов онлайн.

Грузия принимала детское Евровидение во второй раз.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна