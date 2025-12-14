Победительницей детского Евровидения-2025 стала Франция – Грузия на третьем месте

14.12.2025 13:44





Победительницей детского Евровидения-2025 стала Франция. Страну на конкурсе представляла Лу Делуз.



Франция получила от жюри 152 голоса и 96 баллов онлайн.



Что касается представительницы Грузии, Анита Абгарян получила от жюри 121 балл и 55 баллов онлайн.



Грузия принимала детское Евровидение во второй раз.





