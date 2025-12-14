|
Formula TV: в приказе 2021 года исчезла запись о запрете одновременного применения водомета и слезоточивого газа
14.12.2025 22:27
Formula TV утверждает, что в приказах от 2021 года, которые подписаны экс-главой МВД Грузии Вахтангом Гомелаури, больше нет записи о запрете одновременного применения водометов, резиновых пуль и слезоточивого газа на акциях протеста.
Как отмечается, ранее эта запись существовала в документах после 2015 года.
В частности, в записи сказано, что «представителю органа безопасности запрещается: применять водометы, резиновые пули и слезоточивый газ одновременно или в параллельном режиме против участников собрания/демонстрации».
Formula сообщает, что нигде в документах не указано, что какие-либо вещества разрешается смешивать с водой, а в приказе № 1002, который был обновлен, не прописано, что в водометы можно добавлять какое-либо вещество.
Между тем нынешний замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе заявил, что согласно приказу от 2021 года, водометы и слезоточивый газ могут применяться одновременно и параллельно.
Он утверждал, что применение водометов, слезоточивого газа и резиновых пуль «одновременно» и означает «смешивание».
Напомним, глава МВД Грузии Гека Геладзе заявил, что во время митингов сотрудники министерства не использовали «никаких опасных для здоровья веществ» и что информация об этом основана на «сплетнях» нескольких человек и были выстроены «какие-то процессы».
Геладзе отметил, что в 2009 году Министерство внутренних дел закупило несколько веществ, но не «камит», о котором говорит расследование ВВС и которое не применялось после Первой мировой войны.
Днем ранее экс-глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что химическое вещество «камит» и другие вещества, упомянутые в сюжете BBC, «действительно были закуплены Министерством внутренних дел и использовались, но до 2012 года», то есть в период правления команды Михаила Саакашвили, при правлении партии «Нацдвижение».
Между тем СГБ Грузии начала расследование в связи с информацией, распространенной ВВМ «о преступлении в публичном пространстве» — речь идет об обвинениях в использовании химического оружия во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году. Расследование начато по двум статьям — по статье 333 Уголовного кодекса, которая подразумевает превышение должностных полномочий, и статье 319, которая подразумевает содействие иностранным организациям во враждебной деятельности.
6 декабря СГБ официально назвала вещество, которое применялось МВД при разгоне протестов. Утверждается, что речь идет о химическом соединении CS-газа – хлорбензилиденмалононитриле, растворенном в пропиленгликоле. Эти вещества не относятся к запрещенной категории, заявляют в СГБ. Подчеркнуто, что вещество «камит» (бромбензилцианид), которое упоминалось в расследовании BBC, МВД никогда не закупало и не использовало. По данным СГБ, CS-газ был приобретен в 2007 и 2009 годах у израильской компании, а международные коды UN3439 и UN1710 касаются именно этих легальных средств.
1 декабря «Грузинская мечта» заявила, что начинает судебный спор против ВВС в международных судах. По мнению партии, британская вещательная корпорация распространила серьезные обвинения в адрес правительства Грузии, которые основаны на рассказах заинтересованных лиц и не имеют никакого отношения к действительности.
Добавим, ВВС опубликовала статью, где заявляется, что во время подавления антиправительственных протестов в Тбилиси в 2024 году власти Грузии использовали боевое отравляющее вещество времен Первой мировой войны — «камит». Об этом свидетельствуют данные, собранные BBC.
Издание отмечает, что демонстранты, протестовавшие против приостановки Грузией переговоров о вступлении в ЕС, жаловались на то, что «вода обжигает», а также на одышку, кашель и рвоту, которые длились неделями.
К этому выводу журналисты пришли после общения с экспертами по химическому оружию, источниками в полицейском спецназе Грузии и врачами — собранные данные указывают на использование вещества бромбензилцианида, которое французские военные назвали «камит» (camite).
