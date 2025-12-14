В Тбилиси изъято большое количество наркотиков — задержаны 5 человек

Сотрудники главного управления Глдани-Надзаладеви Тбилисского полицейского управления МВД Грузии задержали 5 человек за незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотиков в особо крупных размерах.



«Сотрудники полиции в результате обыска фигурантов — личного, в жилых помещениях и транспортных средствах, также проведенного в ходе следственного эксперимента, установили на месте из изъятого при продаже в готовом виде в особо крупном размере различные виды наркотических средств, в том числе «Метадон», «Альфа-ап», «тетрагидроканнабинол» и «обезвоженную марихуану».



У одного из задержанных, Д.М., из квартиры также были изъяты незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы.



Ведется расследование по статьям 260, 260 и 236 Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают до 20 лет или пожизненное заключение», — говорится в информации.





