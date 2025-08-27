Саломе Зурабишвили: Грузия должна уже защитить себя и спасти независимость

27.08.2025 22:13





Я не могу не обратиться к партиям, которые сегодня играют в участие в каких-то местных выборах, в какую-то кампанию — где мы? Где страна? Где хоть какая-то кампания, призванная убедить кого-либо, что местные выборы что-нибудь изменят или что кто-то чего-то добьётся на этих выборах? — заявила бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили.



По ее словам Зурабишвили, сегодняшняя задача — спасти будущее страны.



«Сегодня мы все не можем не понимать, что власть ведет Грузию по российской модели, формирование российского режима идёт очень быстро. Выдвигаемые обвинения доведены до полного абсурда. Дело лишь в том, что в Грузии всё это развивается даже ещё быстрее, чем в своё время в России. В разгар лета мы видим атаку на НПО. С другой стороны, после девяти месяцев заключения мы уже переходим к финальным процессам. И здесь тоже серьёзные, совершенно голословные, абсурдные обвинения, и, оказывается, мы должны с этим смириться.



Думаю, что сегодня настало время для общества понять: смириться означает передать эту страну России, и я не думаю, что Грузия готова сдаться. Если бы я верила в это, меня бы здесь не было. У нас нет сильных партнёров за спиной. Сколько бы ни говорили о какой-то партии войны, такой партии войны не существует. Существует Грузия, которая борется с Россией. Грузия должна уже защитить себя и спасти независимость. Сегодня это задача для всех нас вместе. Я не говорю о какой-либо политической партии.



Наша задача сегодня — это действительно задача будущего страны, задача спасения будущего страны, задача спасения независимости Грузии. Таково моё послание в конце этого лета», — заявила Зурабишвили.



К сведению: банковские счета нескольких неправительственных организаций были заблокированы в рамках продолжающегося расследования прокуратуры.







