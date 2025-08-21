Министр образования и науки Украины благодарит Грузию за сотрудничество и поддержку

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой поблагодарил Грузию за сотрудничество и поддержку. Об этом сообщает Министерство образования и науки.



Лисовой направил письмо министру образования и науки Грузии Гиви Миканадзе, в котором отмечается, что украинская сторона признательна за работу, проведённую в организации экзаменов для украинских школьников.



«Министерство образования и науки Украины совместно с Центром оценки качества образования Украины искренне благодарит вас за вашу бесценную поддержку и помощь. Особенно важны ваша солидарность и сотрудничество на фоне тех трудностей, с которыми сегодня сталкивается Украина», — говорится в письме.



По информации ведомства, в письме особый акцент сделан на работе, проделанной в направлении организации соответствующих экзаменов для украинских учеников. По словам Оксена Лисового, украинская сторона высоко ценит усилия и поддержку Министерства образования Грузии в этом направлении.



«Уже четвёртый год вы помогаете нам в этом процессе, и мы ценим вашу преданность и усилия. Реализация этой инициативы за рубежом была бы невозможна без вашей поддержки. Также хотим поблагодарить руководство образовательных учреждений за усилия, направленные на создание временных экзаменационных центров, а также учителей, координаторов и IT-специалистов, с которыми у нас была честь сотрудничать», — говорится в письме Лисового.



Как отмечает Министерство образования, Оксен Лисовой выразил надежду на дальнейшее продолжение сотрудничества с Министерством образования Грузии.





