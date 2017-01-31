264 из 270 хранилищ в «Мире золота» уже открыты, владельцы вынесли драгоценные вещи

31.01.2017 21:09 264 из 270 хранилищ существующего на территории «Детского мира» «Мира золота» уже открыты, и владельцы вынесли драгоценные вещи, - об этом сообщил журналистам коммерческий директор «Мира золота» Амиран Мариамидзе.



Как отметил Мариамидзе, осталось шесть хранилищ, которые не вскрыты в виду того, что владельцы ценностей потеряли ключи или хранили их в прилавке, и те уничтожились в результате пожара.



«Осталось 6 хранилищ, поскольку владельцы спрятанных в хранилищах драгоценностей потеряли ключи или хранили их в прилавках, или те уничтожились в результате пожара. Сейчас ведется демонтаж этих хранилищ. Сегодня работа будет завершена, а с завтрашнего дня начнут впускать на территорию «Мира золота» тех людей, у которых ценные вещи хранились на прилавках и они уцелели при пожаре. Эти вещи, возможно, повреждены, однако могут быть использованы для переплавки или в других целях», - сообщил Амиран Мариамидзе. По его словам, в течение ночи о безопасность территории позаботится полиция.















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