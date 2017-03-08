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В Тбилиси убит гражданин Израиля


08.03.2017   11:59
МДВ Грузии возбудило уголовное дело в связи с убийством гражданина Израиля в Тбилиси, сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе ведомства.

«По горячему следу полиция задержала нескольких человек. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное группой лиц», — отметили в пресс-службе.

Убийство произошло 2 марта. По данным СМИ, жертвой преступников стал 75-летний израильский бизнесмен грузинского происхождения Омар К.

Бизнесмен приехал в Грузию, чтобы встретится со своими бизнес-партнерами. За день до убийства он поселился в Абанотубани в районе Ортачала. По имеющейся информации, на него напали в съемной квартире, разбили голову молотком и похитили 2 тысячи долларов. Полицию вызвали партнеры бизнесмена, после того, как он перестал выходить на связь.








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