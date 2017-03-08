|
В Тбилиси убит гражданин Израиля
08.03.2017 11:59
МДВ Грузии возбудило уголовное дело в связи с убийством гражданина Израиля в Тбилиси, сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе ведомства.
«По горячему следу полиция задержала нескольких человек. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное группой лиц», — отметили в пресс-службе.
Убийство произошло 2 марта. По данным СМИ, жертвой преступников стал 75-летний израильский бизнесмен грузинского происхождения Омар К.
Бизнесмен приехал в Грузию, чтобы встретится со своими бизнес-партнерами. За день до убийства он поселился в Абанотубани в районе Ортачала. По имеющейся информации, на него напали в съемной квартире, разбили голову молотком и похитили 2 тысячи долларов. Полицию вызвали партнеры бизнесмена, после того, как он перестал выходить на связь.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна