Молодой мужчина погиб в Рустави в результате пожара

19.03.2017 12:34 Жертвой пожара, произошедшего в каменотесном цехе в лесу на территории парка культуры и отдыха, на рассвете погиб молодой мужчина, который работал в мастерской сторожем.



На территории цеха сгорели все постройки. По существующей информации, мужчина спал в комнате сторожа и задохнулся от дыма, возникшего от пожара.



В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело и ведется расследование.

















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