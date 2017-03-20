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Сильный ветер создал проблемы Восточной Грузии
20.03.2017 23:23
Сильный ветер в Тбилиси и других городах Восточной Грузии уже нанес населению определенный ущерб. По информации синоптиков, сила ветра в отдельных местах превышала 20 м/с.
Результатом воздействия стихии стали сорванные крыши, вырванные с корнем и поваленные деревья, выломанные стекла в домах, поврежденные автомобили. Подобные факты во множестве были зафиксированы в столице Грузии, в городах Гори, Рустави, других населенных пунктах.
В связи с непогодой служба по чрезвычайным ситуациям, бригады спасателей и соответствующие службы перешли на работу в чрезвычайном режиме. На места, где зафиксированы отдельные инциденты, выехали представители местных властей. В мэрии Тбилиси работает телефон горячей линии.
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