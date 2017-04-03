Железная дорога соединит Тбилиси и Кутаисский аэропорт

03.04.2017 10:45 Начинается строительство железной дороги, ведущей к кутаисскому международному аэропорту. Проект, который является составной частью одного из главных направлений 4-пунктного плана реформ правительства Грузии - пространственного устройства, сегодня будет начат в Кутаиси премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. Об этом сообщается в пресс-релизе правительства Грузии



Церемония начала строительства пройдет в 20:30 в кутаисском международном аэропорте имени Давида Агмашенебели. В 18:00 премьер-министр Грузии откроет в Кутаиси первую в регионе Имеретия брендированную гостиницу Best Western Kutaisi, которая была построена при партнерстве Capitol Kutaisi Hotel и Партнерского фонда.



Трехзвездочная гостиница расположена в историческом центре города; имеет 40 стандартных номеров и 5 «люксов», она адаптирована для лиц с ограниченными возможностями. Стоимость проекта - 3 миллиона долларов США, среди которых участие Партнерского фонда составляет 1,4 миллиона долларов США.















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