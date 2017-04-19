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В Батуми сильный ветер повалил деревья и повредил крыши домов
19.04.2017 11:54
Поздно ночью в Батуми из-за сильного ветра на улице Фридона Халваши на автомобиль упало дерево.Как сообщает «IPN», на улице повреждены крыши нескольких домов.
Вместе с тем, по информации службы озеленения и ландшафтного планирования мэрии Батуми, сильный ветер повалил дерево и в поселении Адлии, что повредило газовую трубу.
По их информации, дерево упало и на улицах Пушкина и Шаумяна, в связи с чем проводятся специальные работы.
«На улицах Пушкина и Шаумяна ветер повалил кедр, а в Адлии в результате падения дерева повредилась газовая труба. Наши сотрудники находятся на местах и проводят специальные работы», - заявили в службе озеленения и ландшафтного планирования мэрии Батуми.
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