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Четыре человека погибши в ткибульской шахте в результате несчастного случая
09.05.2017 21:41
В результате произошедшего на ткибульской шахте Миндели несчастного случая погибли четыре человека.
По информации шахтеров, четверо горняков погибли в результате обрушения шахты. В эти минуты на месте проводятся спасательные работы.
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