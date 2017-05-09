Четыре человека погибши в ткибульской шахте в результате несчастного случая

09.05.2017 21:41 В результате произошедшего на ткибульской шахте Миндели несчастного случая погибли четыре человека.



По информации шахтеров, четверо горняков погибли в результате обрушения шахты. В эти минуты на месте проводятся спасательные работы.















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