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Град уничтожил виноградники в трех селах Сигнахского района
29.05.2017 11:04
Сильный град нанес ущерб трем селам в Кахетии – это Джугаани, Бодбисхеви и Тибаани Сигнахского района. Об этом сообщает телекомпания «Рустави-2».
Особенно сложное положение в Тибаани, где град уничтожил сельскохозяйственные угодья, фруктовые сады, овощи, виноградники.
«К счастью, у меня не было информации о том, что пострадали скот и птица. Однако виноградники сильно пострадали – почти на 80-90%. Местами остались одни стволы», сказала представитель местного самоуправления Тибаани Лия Мадзгарашвили.
«Двор был полон крупного града величиной с орех. Все уничтожено: овощи, виноградник… Наверное, и в этом году народ останется голодным», — сказала пострадавшая Нино Агулишвили.
В результате удара молнии из строя вышла электроподстанция в селе Джугаани, из-за чего трем селам до сих пор не подается электроэнергия. Специалисты работают над устранением неисправности. Вопрос выплаты компенсации пострадавшим будет решен после подсчета ущерба.
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