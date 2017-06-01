Сильный град обрушился сразу на два региона Грузии

01.06.2017 15:00 Сильный град обрушился сразу на два региона Грузии Кахети и Самцхе-Джавахети, сообщает телекомпания Рустави2.



В Самцхе-Джавахети от непогоды больше всего пострадало село Хеоти. Здесь уничтожены посевы и повреждены крыши жилых домов. Град нанес ущерб и селу Чобарети в Аспиндзском районе, а также селам Адигенского района.



"В течение 20 минут, если не больше, шел град. Сравнял все с землей, все побелело вокруг, ничего не осталось — ни фруктов, ни овощей, ни виноградников. Погода была такая, что ничего не было видно. Был ледяной дождь", — сказала местная жительница Нато Каркадзе.



В Кехети от непогоды особенно пострадали три села — Дзиркоки, Веджини и Чандари. Здесь град побил фруктовые сады, виноградники, а также посевы овощей и арбузов.



"Пошел сильный град, он шел целых полчаса. Виноградник у нас — вот там, град его сильно повредил, побиты и фрукты, вот орехи почти все уже внизу разбросаны, зачервились, в огороде одни оборвавшиеся листья", — сказала одна из сельских жителей Лали Лазарашвили.



Подобная ситуация сложилась в Кахети несмотря на то, что в регионе задействовали противоградовую систему. Специалисты Государственного военного научно-технического центра "Дельта" обстреляли градовые облака общей площадью более 2 тысяч километров.



Тучи зашли в регион с юго-запада и принесли с собой градины размером не более 35 миллиметров, но противоградовая система частично разбила их. Вероятность града составила более 80%.



Противоградовую систему применили в пяти районах Кахети: Телави, Сигнахи, Сагареджо, Лагодехи и Гурджаани.



Противоградовую систему установили в Кахети весной 2015 года. Она может обнаруживать градовые облака и контролировать их на начальной стадии. В каждом районе Кахети устроены огневые точки. При этом рассматривается возможность установки системы и в других регионах.















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