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Сильный град нанес ущерб Восточной Грузии
10.06.2017 20:46
Кахетинскому региону нанесен ущерб сильным дождем и градом. Особенно пострадал от града Сагареджойский район.
По существующей информации, выпадение града в Сагареджо и прилегающих к нему селах длилось около 20-ти минут. Более всего пострадало село Гиоргицминда. По данным на сей час, уничтожены посевы и виноградники. В масштабе Кахетинского региона мобилизованы муниципальные мобильные группы. Пока что неизвестен размер ущерба.
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