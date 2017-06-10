Сильный град нанес ущерб Восточной Грузии

10.06.2017 20:46 Кахетинскому региону нанесен ущерб сильным дождем и градом. Особенно пострадал от града Сагареджойский район.



По существующей информации, выпадение града в Сагареджо и прилегающих к нему селах длилось около 20-ти минут. Более всего пострадало село Гиоргицминда. По данным на сей час, уничтожены посевы и виноградники. В масштабе Кахетинского региона мобилизованы муниципальные мобильные группы. Пока что неизвестен размер ущерба.















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