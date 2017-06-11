Грузовой автомобиль столкнулся с поездом на участке Гори-Никози

11.06.2017 12:37 На участке Гори-Никози железной дороги Грузии грузовой автомобиль столкнулся с поездом. В результате происшествия поезд сошел с рельс, сообщает "Пирвели радио".



На месте происшествия находятся правоохранители и соответствующие службы, которые пытаются с помощью специальной техники вернуть поезд на рельсы.



В результате происшествия пострадал водитель грузового автомобиля, у которого сломана нога, а также его пассажир - у того сломана рука. Оба перевезены в одну из клиник Гори. Их жизни опасность не угрожает.



В связи со случившимся возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.276 УКГ - нарушение правил движения или эксплуатации транспорта, вызвавшее нанесение ущерба здоровью.

















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