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Грузовой автомобиль столкнулся с поездом на участке Гори-Никози


11.06.2017   12:37
На участке Гори-Никози железной дороги Грузии грузовой автомобиль столкнулся с поездом. В результате происшествия поезд сошел с рельс, сообщает "Пирвели радио".

На месте происшествия находятся правоохранители и соответствующие службы, которые пытаются с помощью специальной техники вернуть поезд на рельсы.

В результате происшествия пострадал водитель грузового автомобиля, у которого сломана нога, а также его пассажир - у того сломана рука. Оба перевезены в одну из клиник Гори. Их жизни опасность не угрожает.

В связи со случившимся возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.276 УКГ - нарушение правил движения или эксплуатации транспорта, вызвавшее нанесение ущерба здоровью.







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