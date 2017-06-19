Пассажиры авиарейса Стамбул-Тбилиси заявляют, что в самолет попала молния

19.06.2017 10:42 Рейс Стамбул-Тбилиси выполнен с опозданием. Как сообщает часть пассажиров, через несколько минут после взлета самолет вновь приземлился в Стамбуле.



«Создалась такая ситуация, что мы попали в турбулентную зону и люди взволновались. Оказалось, что в наш самолет попала молния. Пострадавших нет», - заявила «Рустави 2» одна из пассажиров Нуца Паргалава.



По словам еще одного пассажира Давида Лоладзе, «через 15 минут после взлета сомкнулась цепь, а в самолет попала молния».



«После этого возникли проблемы с управлением. Следовательно, пилот принял решение посадить самолет в аэропорту Ататюрка», - отметил Лоладзе.



По информации авиакомпании «Атлас глобал», позже рейс в направлении Тбилиси был выполнен.

«При выполнении рейса Стамбул-Тбилиси из-за непогоды самолету пришлось вернуться в Стамбул, но позже рейс был выполнен», - заявили «IPN» в авиакомпании.















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