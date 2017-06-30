Поезд, следовавший из Боржоми в направлении Бакуриани, сошел с рельсов

30.06.2017 15:45 Поезд, следовавший из Боржоми в направлении Бакуриани, сошел с рельсов. В результате произошедшего никто не пострадал.



По информации руководителя службы по связям с общественностью «Грузинской железной дороги» Дачи Цагурия, проблема была вскоре искоренена.



«На одном из поворотов рельс сдвинулся и сорвался. Инцидент был вскоре устранен и «кукушка» вновь перевозит пассажиров», - сообщил руководитель службы по связям с общественностью «Грузинской железной дороги» Дачи Цагурия.















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