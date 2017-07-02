В Тбилиси горит один из самых крупных рынков

02.07.2017 22:24 В Тбилиси горят магазины на одном из самых крупных рынков по улице Элиава. Как сообщают в Службе управления чрезвычайными ситуациями, пожар возник на участке автозапчастей.



На месте пожара мобилизованы 17 пожарно-спасательных бригад, там же находятся автомашины Скорой помощи.



По имеющейся информации, горит трехэтажное здание, где продавались автомобильные запчасти, покрышки и краски. Пожаром охвачено до 600 квадратных метров площади.



Как заявляют пожарные, существует угроза, что огонь может перекинуться на другие объекты.



Локализовать пожар пока не удается.















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