|
В Тбилиси горит один из самых крупных рынков
02.07.2017 22:24
В Тбилиси горят магазины на одном из самых крупных рынков по улице Элиава. Как сообщают в Службе управления чрезвычайными ситуациями, пожар возник на участке автозапчастей.
На месте пожара мобилизованы 17 пожарно-спасательных бригад, там же находятся автомашины Скорой помощи.
По имеющейся информации, горит трехэтажное здание, где продавались автомобильные запчасти, покрышки и краски. Пожаром охвачено до 600 квадратных метров площади.
Как заявляют пожарные, существует угроза, что огонь может перекинуться на другие объекты.
Локализовать пожар пока не удается.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна