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В Тбилиси горит один из самых крупных рынков


02.07.2017   22:24
В Тбилиси горят магазины на одном из самых крупных рынков по улице Элиава. Как сообщают в Службе управления чрезвычайными ситуациями, пожар возник на участке автозапчастей.

На месте пожара мобилизованы 17 пожарно-спасательных бригад, там же находятся автомашины Скорой помощи.

По имеющейся информации, горит трехэтажное здание, где продавались автомобильные запчасти, покрышки и краски. Пожаром охвачено до 600 квадратных метров площади.

Как заявляют пожарные, существует угроза, что огонь может перекинуться на другие объекты.

Локализовать пожар пока не удается.






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