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В Поти затоплены центральные улицы


07.07.2017   21:34
Ливневые дожди затопили часть центральных улиц портового города Поти, сообщает телеканал «Рустави 2».

Из-за затопления в городе возникли проблемы с передвижением легковых автомобилей и пешеходов. Жители города заявляют, что подобная ситуация вызвано неисправностью водосточной системы. Они опасаются, что если осадки не прекратятся, то вода может затопить первые этажи зданий.

Между тем, в мэрии города Поти заявляют, что все семь насосных станций на данный момент работают исправно, однако техника не справляется с обильными осадками.

Погода в Грузии резко ухудшилась в четверг. Дожди идут в большинстве районов как Западной, так и Восточной Грузии. По прогнозам синоптиков, погода сравнительно улучшится уже в субботу.






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