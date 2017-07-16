Грузинский танцевальный ансамбль угодил в ДТП близ Трабзона

16.07.2017 12:40 Грузинский детский танцевальный ансамбль «Лампреби» угодил в ДТП близ Трабзона. В результате аварии пострадали 38 человек. В настоящее время они помещены в четырех клиниках региона.



Как сообщают в МИД Грузии, "полный состав Генконсульства находится на обходе пострадавших, они проверяют состояние детей, находятся на связи с их семьями".



«Есть пострадавшие, они перевезены в разные больницы. Сейчас устанавливается, кто в какой больнице находится. Я сейчас направляюсь в одну из больниц, где находится 7 детей. Мои другие сотрудники также направляются по разным адресам и очень скоро у нас будет полная картина», - заявила вице-консул Грузии в Трабзоне Манана Бериашвили.



По имеющейся информации, причиной аварии стал разрыв покрышки, в результате чего автобус перевернулся. Случай произошел у города Гиресун, в 120 километрах от Трабзона. Ансамбль направлялся на гастроли в Болгарию.















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