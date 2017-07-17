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Гражданин Азербайджана задержан в Грузии с контрабандным золотом


17.07.2017   15:21
Следственная служба министерства финансов Грузии задержала гражданина Азербайджана при попытке контрабандного провоза через границу золотых изделий в большом количестве.

По данным следствия, задержанный гражданин во время прохождения через КПП «Красный мост» на принадлежащем ему автомобиле, пытался тайно провезти незадекларированные ювелирные изделия из драгоценного металла в особо крупных размерах.

Из обустроенных в автомобиле тайников было извлечено в общей сложности 2,5 килограмма золотых изделий, таможенная стоимость которых составляет 148 тысяч лари (61 тысяча долларов).

Расследование проводится по статье 214 УК Грузии, которая предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 5 до 7 лет.






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