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В Казбегском муниципалитете сошел оползень
31.07.2017 11:36
Около села Каноби Казбегского муниципалитета сегодня утром сошел оползень. По информации департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры, на 110-м километре автомобильной дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс (село Каноби) сошел оползень объемом около 150 кубометров.
По их информации, движение транспорта восстановлено в одностороннем режиме, на месте мобилизована соответствующая техника, которая ведет очистительные работы.
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