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За последний месяц спасатели вернули родителям 109 детей, потерявшихся на пляже
10.08.2017 11:39
Спасатели Агентства управления чрезвычайных ситуаций в течение последнего одного месяца невредимым вернули родителям 109 детей, потерявшихся на пляже.
В Агентстве управления чрезвычайных ситуаций заявили "Интерпрессньюс", что самый высокий показатель с данной точки зрения зафиксирован в Уреки, где спасатели нашли 97 потерявшихся детей. Данная статистика включает период 1-31 июля.
За тот же период представители службы спасения смогли найти в Кобулети 8, а в Батуми 4 ребенка. Следует отметить, что малолетних детей нашли в кратчайшие сроки.
По информации Агентства управления чрезвычайных ситуаций, среди детей, которых искали на черноморской береговой линии, были как граждане Грузии, так и других стран.
В связи с морским сезоном Агентство управления чрезвычайных ситуаций призывает население быть внимательней к детям /подросткам, не оставлять их без присмотра.
По их же заявлению, категорически запрещено входить в море во время шторма, непогоды, и ограниченной видимости.
"А также воздержитесь входить в воду там, где не обустроена береговая линия, нет многолюдного места, не стоят указатели и знаки запрета, не созданы условия для безопасного плавания"- заявляют в Агентстве управления чрезвычайных ситуаций.
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