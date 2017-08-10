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В Тбилисском аэропорту случился программный сбой
10.08.2017 12:08
Авиарейсы из Тбилисского международного аэропорта выполняются с задержкой. Лидер «Новой Грузии» Георгий Вашадзе распространил в социальной сети видеоматериал, в котором видно , что пассажиры стоят в длинной очереди перед регистрационными стойками.
По информации Вашадзе, причиной задержки является отключение электронной программы аэропорта, из-за чего представителям авиакомпаний приходится вручную регистрировать пассажиров на рейс и ставить на учет их багаж.
По его словам, все рейсы выполняются приблизительно с двухчасовой задержкой.
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