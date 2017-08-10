Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Тбилисском аэропорту случился программный сбой


10.08.2017   12:08
Авиарейсы из Тбилисского международного аэропорта выполняются с задержкой. Лидер «Новой Грузии» Георгий Вашадзе распространил в социальной сети видеоматериал, в котором видно , что пассажиры стоят в длинной очереди перед регистрационными стойками.

По информации Вашадзе, причиной задержки является отключение электронной программы аэропорта, из-за чего представителям авиакомпаний приходится вручную регистрировать пассажиров на рейс и ставить на учет их багаж.

По его словам, все рейсы выполняются приблизительно с двухчасовой задержкой.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Премьер Грузии анонсирует амбициозный план пространственного развития
Кутаисский аэропорт обзаведется новым терминалом
Выставку об истории грузинского вина в Бордо посетили более 5 тысяч человек
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Еще один человек похищен оккупантами на линии оккупации Абхазии
США призвали Россию пересмотреть вопрос о признании Абхазии и Цхинвалського режима
Представительство ЕС о визите Путина в Абхазию
Самнидзе: Обещания Путина - попыткой завоевать сердца абхазского народа
Роста антироссийских настроений в Абхазии не смог обойти стороной даже Путин
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Мощи святой царицы Кетеван доставят в Грузию на полгода
Тбилисский аэропорт возобновил работу после сбоя в компьютерной программе
В Чечне все же передумали запрещать прокат кинофильма «Матильда»
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна