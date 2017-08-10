В Тбилисском аэропорту случился программный сбой

10.08.2017 12:08 Авиарейсы из Тбилисского международного аэропорта выполняются с задержкой. Лидер «Новой Грузии» Георгий Вашадзе распространил в социальной сети видеоматериал, в котором видно , что пассажиры стоят в длинной очереди перед регистрационными стойками.



По информации Вашадзе, причиной задержки является отключение электронной программы аэропорта, из-за чего представителям авиакомпаний приходится вручную регистрировать пассажиров на рейс и ставить на учет их багаж.



По его словам, все рейсы выполняются приблизительно с двухчасовой задержкой.















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