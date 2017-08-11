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Пять граждан России пострадали в ДТП на Рикотском перевале в Грузии
11.08.2017 20:33
В результате дорожно-транспортного происшествия на Рикотском перевале, в селе Вертквичала Харагаульского муниципалитета пострадали пять человек.
Легковая машина марки «Мазда» столкнулась с трайлером. В результате происшествия пострадали все пять человек, находившиеся в легковом автомобиле. Они являются гражданами России.
Пострадавшие доставлены в районные больницы Зестафони и Харагаули. Причиной случившегося, предположительно, стало превышение скорости.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело, следствие ведется по первой части ст. 276 УК Грузии.
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