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Пять граждан России пострадали в ДТП на Рикотском перевале в Грузии


11.08.2017   20:33
В результате дорожно-транспортного происшествия на Рикотском перевале, в селе Вертквичала Харагаульского муниципалитета пострадали пять человек.

Легковая машина марки «Мазда» столкнулась с трайлером. В результате происшествия пострадали все пять человек, находившиеся в легковом автомобиле. Они являются гражданами России.

Пострадавшие доставлены в районные больницы Зестафони и Харагаули. Причиной случившегося, предположительно, стало превышение скорости.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело, следствие ведется по первой части ст. 276 УК Грузии.






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