|
Очередной пожар произошел на тбилисском рынке
19.08.2017 14:29
Сильный пожар произошел минувшей ночью на рынке автомобильных запчастей в столичном районе Исани.
Огонь уничтожил несколько павильонов, а также автомобили, предназначенных для разборки на запчасти, сообщил представитель Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Давид Гелашвили.
На месте в течении почти двух часов работали более 100 пожарных.
«Пожар возник на рынке подержанных автомобильных запчастей, было мобилизовано более 20 пожарно-спасательных бригад. Сгорело более 1,2 тысячи квадратных метров. К этому времени пожар потушен», — сказал Гелашвили в интервью Первому каналу ОВГ.
По его словам, во время пожара на территории взорвались несколько бензобаков автомобилей и газовых баллонов.
«В результате инцидента никто не пострадал. Причина пожара и размер ущерба неизвестны», — отметил Гелашвили.
Согласно распространившейся информации, всего в результате пожара пострадало 15 коммерческих объектов. По факту начато следствие.
Пожары, произошедшие при власти Иванишвили, в 2012-2017 годах - сгоревшие торговые центры и рынки
1. Рынок "Лило" - сгорел 17 ноября 2012 года
2. Торговый центр "Саба"- сгорел 26 февраля 2013 года
3. "Европарк" – сгорел 17 июля 2013 года
4. Рынок Сенаки – сгорел 25 августа 2014 года
5. "Цыганский рынок" – сгорел 16 сентября 2014 года
6. Рынок "Хопа" – сгорел 7 декабря 2014 года
7. Рынок "Элиава"- сгорел 27 декабря 2014 года
8. Рынок "Исани" – сгорел 21 января 2015 года
9. Рынок "Элиава"- частично сгорел 4 августа 2015 года
10. "Черный" рынок - сгорел 2 августа 2016 года
11. "Детский мир"- сгорел 29 января 2017 года
12. Рынок "Элиава"- сгорел торговый центр 2 июля 2017 года.
13. Торговый центр на территории рынка в Поти - 10 июля 2017 года.
14. Центральный колхозный рынок. т.н. "Дезертирка" - 17 июля 2017 года
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна