Очередной пожар произошел на тбилисском рынке

19.08.2017 14:29 Сильный пожар произошел минувшей ночью на рынке автомобильных запчастей в столичном районе Исани.



Огонь уничтожил несколько павильонов, а также автомобили, предназначенных для разборки на запчасти, сообщил представитель Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Давид Гелашвили.



На месте в течении почти двух часов работали более 100 пожарных.



«Пожар возник на рынке подержанных автомобильных запчастей, было мобилизовано более 20 пожарно-спасательных бригад. Сгорело более 1,2 тысячи квадратных метров. К этому времени пожар потушен», — сказал Гелашвили в интервью Первому каналу ОВГ.



По его словам, во время пожара на территории взорвались несколько бензобаков автомобилей и газовых баллонов.



«В результате инцидента никто не пострадал. Причина пожара и размер ущерба неизвестны», — отметил Гелашвили.



Согласно распространившейся информации, всего в результате пожара пострадало 15 коммерческих объектов. По факту начато следствие.



Пожары, произошедшие при власти Иванишвили, в 2012-2017 годах - сгоревшие торговые центры и рынки



1. Рынок "Лило" - сгорел 17 ноября 2012 года

2. Торговый центр "Саба"- сгорел 26 февраля 2013 года

3. "Европарк" – сгорел 17 июля 2013 года

4. Рынок Сенаки – сгорел 25 августа 2014 года

5. "Цыганский рынок" – сгорел 16 сентября 2014 года

6. Рынок "Хопа" – сгорел 7 декабря 2014 года

7. Рынок "Элиава"- сгорел 27 декабря 2014 года

8. Рынок "Исани" – сгорел 21 января 2015 года

9. Рынок "Элиава"- частично сгорел 4 августа 2015 года

10. "Черный" рынок - сгорел 2 августа 2016 года

11. "Детский мир"- сгорел 29 января 2017 года

12. Рынок "Элиава"- сгорел торговый центр 2 июля 2017 года.

13. Торговый центр на территории рынка в Поти - 10 июля 2017 года.

14. Центральный колхозный рынок. т.н. "Дезертирка" - 17 июля 2017 года















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