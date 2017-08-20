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В Боржоми-Харагаульском национальном парке горит лесной массив
20.08.2017 17:02
На территории Боржоми-Харагаульского национального парка возник пожар, сообщает телекомпания «Рустави 2».
Глава Боржомского муниципалитета Димитри Кипиани сообщил, что горит лесной массив у села Даба в Боржомском ущелье. В настоящее время на месте уже мобилизованы пожарно-спасательные бригады, однако техника не может добраться до очага из-за сложного рельефа, и пожарным приходится идти туда пешком.
«Сообщение поступило несколько минут назад. Спасательно-пожарные бригады, а также представители ведомств МВД уже находятся на месте. Площадь пожара пока не известна», — сказал Кипиани.
Село Даба окружено хвойными лесами и находится недалеко от курортного местечка Цагвери, где в прошлом месяце также произошел крупный пожар. 26 июля пожар возник в смешанном лесу Арджеванидзе. Огонь охватил порядка 5 гектаров леса. В тушении пожара участвовали 130 пожарных и вертолет погранполиции МВД Грузии.
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