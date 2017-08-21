Грузия благодарна Азербайджану за помощь в тушении пожара

21.08.2017 21:15 Правительство Грузии благодарит азербайджанскую сторону за предоставление вертолета, который примет участие в тушении пожара в Боржоми-Харагаульском лесу (регион Самцхе-Джавахети), говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.



Пожар в лесу неподалеку от села Даба, который начался 20 августа локализован. В общей сложности, пожар уничтожил более пяти гектаров леса. Из-за сильного ветра и сложного рельефа пожарным не удается полностью ликвидировать огонь. Помимо пожарных с пламенем борется и вертолет погранполиции МВД Грузии, однако этого недостаточно. По просьбе грузинских властей президент Азербайджана Ильхам Алиев направил в Грузию еще один вертолет.



"Воздушная техника Азербайджана скоро пересечет границу Грузии и вместе с вертолетом погранполиции МВД примет участие в процессе тушения пожара. Правительство Грузии благодарит азербайджанскую сторону и лично президента Азербайджанской Республики, Ильхама Алиева за оказанную помощь", — сказано в сообщении.



В Боржоми на территории села Даба большая площадь лесного массива сгорела во время августовской войны 2008 года. На данной территории в течение последних лет проводили восстановительные работы сгоревшего лесного массива.



По информации министерства внутренних дел Грузии, возбуждено уголовное дело статье "повреждение или уничтожение вещи".















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