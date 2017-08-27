Упал один из вертолетов, принимавших участие в тушении пожара в Боржоми (+фото, видео)

27.08.2017 10:31



Бригады помощи уже направились к месту падения вертолета, туда же отправились и пожарные бригады из Азербайджана.



Следует отметить, что это был единственный вертолет пограничной службы Грузии, использовавшийся для тушения лесного пожара.



Фото: Кета Цицкишвили (журналист "Рустави 2")









Во время наполнения водяного резервуара в Боржомском ущелье упал один из вертолетов, принимавших участие в тушении пожара. Вертолет рухнул в воду. Экипаж вертолета не пострадал.Бригады помощи уже направились к месту падения вертолета, туда же отправились и пожарные бригады из Азербайджана.Следует отметить, что это был единственный вертолет пограничной службы Грузии, использовавшийся для тушения лесного пожара.Фото: Кета Цицкишвили (журналист "Рустави 2")











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