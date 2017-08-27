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Упал один из вертолетов, принимавших участие в тушении пожара в Боржоми (+фото, видео)
27.08.2017 10:31
Во время наполнения водяного резервуара в Боржомском ущелье упал один из вертолетов, принимавших участие в тушении пожара. Вертолет рухнул в воду. Экипаж вертолета не пострадал.
Бригады помощи уже направились к месту падения вертолета, туда же отправились и пожарные бригады из Азербайджана.
Следует отметить, что это был единственный вертолет пограничной службы Грузии, использовавшийся для тушения лесного пожара.
Фото: Кета Цицкишвили (журналист "Рустави 2")
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