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Упал один из вертолетов, принимавших участие в тушении пожара в Боржоми (+фото, видео)


27.08.2017   10:31
Во время наполнения водяного резервуара в Боржомском ущелье упал один из вертолетов, принимавших участие в тушении пожара. Вертолет рухнул в воду. Экипаж вертолета не пострадал.

Бригады помощи уже направились к месту падения вертолета, туда же отправились и пожарные бригады из Азербайджана.

Следует отметить, что это был единственный вертолет пограничной службы Грузии, использовавшийся для тушения лесного пожара.

Фото: Кета Цицкишвили (журналист "Рустави 2")









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