В Грузии выпал первый снег

07.09.2017 18:37 В Местии (регион Сванети, Грузия), на вершине Тетнульди выпал первый снег. По словам заместителя главы управы Местийского муниципалитета Нели Навериани, снег выпал на горнолыжной трассе в горах на высоте 3 000 м над уровнем моря и на горных склонах снежный покров виден весьма хорошо.



По ее информации, в этом году снег пошел в горах необычно рано, что обусловлено непогодой нынешнего года.



«...В прошлом году первый снег выпал в начале октября», - заявила заместитель главы управы.















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