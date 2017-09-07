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В Грузии выпал первый снег


07.09.2017   18:37
В Местии (регион Сванети, Грузия), на вершине Тетнульди выпал первый снег. По словам заместителя главы управы Местийского муниципалитета Нели Навериани, снег выпал на горнолыжной трассе в горах на высоте 3 000 м над уровнем моря и на горных склонах снежный покров виден весьма хорошо.

По ее информации, в этом году снег пошел в горах необычно рано, что обусловлено непогодой нынешнего года.

«...В прошлом году первый снег выпал в начале октября», - заявила заместитель главы управы.






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