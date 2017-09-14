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В Ливии задержан турецкий корабль с тремя грузинами на борту


14.09.2017   14:13
Трое из моряков задержанного в Ливии ходящего под флагом Танзании турецкого судна – грузины, сообщает руководитель Агентства морского транспорта Министерстве экономики и устойчивого развития Грузии Мамука Ахаладзе.

По информации Ахаладзе, на судне находились 11 членов экипажа, из них трое – грузины, в том числе и капитан корабля.

«Корабль задержан 30 августа. Нам стало известно об этом вчера от члена семьи одного из моряков. Члены экипажа задержаны и находятся в предварительном заключении. Проходит досудебное расследование. Задержание, предположительно, связано с грузом судна – нелегальным судоходством с нелегальным грузом. Однако точной информацией мы пока не располагаем. Подключен МИД и информация уточняется», - заявил Ахаладзе.

По его же словам, какой-либо отрицательной информации в связи с состоянием здоровья задержанных моряков у него нет. «Сейчас проходит процесс, очень сложно что-либо выяснить и уточнить в Ливии, однако все ведомства подключены и на международном уровне мы пытаемся уточнить информацию», - заявил Ахаладзе.






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