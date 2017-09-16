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Гражданин Грузии пытался провезти в чемодане 27-летнюю россиянку - СМИ
16.09.2017 15:19
Гражданин Грузии задержан на погранично-пропускном пункте за попытку незаконно провезти в чемодане 27-летнюю женщину. Об этом сообщает грузинский "Первый канал" со ссылкой на турецкие СМИ.
46-летний мужчина передвигался с огромным чемоданом. Во время прохождения пограничного контроля турецкая полиция обнаружила в нем 27-летнюю россиянку. По данным турецких СМИ, в мае текущего года в Анталье произошло ДТП, и именно эта женщина управляла тогда автомобилем. Ей запрещалось покидать территорию Турции до завершения следствия.
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