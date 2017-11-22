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Шторм парализовал работу портов Поти и Батуми


22.11.2017   16:17
Сильный шторм на черноморском побережье Грузии парализовал работу портов Поти и Батуми. Как сообщил журналистам капитан порта Поти Вахтанг Тавберидзе, прием и выпуск судов был приостановлен вечером 21 ноября.

«Всю ночь и сегодня с утра бушует шторм на море. Сила ветра ночью достигала 25-28 метров в секунду, а высота волн превышала шесть метров. Все три стоящих на рейде судна, в том числе танкер с нефтепродуктами, ушли дрейфовать в открытое море» — сказал Тавберидзе.

Как сообщили журналистам в аппарате правительства Аджарии, сейчас на Черном море фиксируется шторм до 4-х баллов.

Из-за непогоды в порт Батуми не может зайти французский военный фрегат «Гепрат» класса La Fayette. Корабль ВМС Франции должен был войти в батумский порт в 9:00 утра по тбилисскому времени, после чего должна была состояться официальная церемония встречи экипажа судна. Многофункциональный фрегат «Гепрат» прибыл в Грузию для проведения совместных учений с сотрудниками департамента Береговой охраны МВД Грузии.

Вместе с тем, пресс-служба мэрии Батуми отмечает, что сильный дождь и ветер не создали каких-либо проблем для жителей города.

Всю ночь сотрудники городских служб занимались очисткой дренажных систем, а с утра спецтехника приступила к уборке вынесенного штормом мусора с территории Батумского бульвара.






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