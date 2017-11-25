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Число жертв пожара в Батуми достигло 12


25.11.2017   00:52
Число жертв пожара в батумской гостинице «Леогранд» достигло 12 человек. Об этом говорится в заявлении МВД Грузии.

«В Батуми, в результате пожара в гостинице «Леогранд», по предварительной информации погибло 12 человек. На этом этапе проводится их идентификация. Спасатели и полицейские сумели эвакуировать из здания более 100 человек. Среди них есть как постояльцы, так и сотрудники гостиницы. С интоксикацией различной степени тяжести находившиеся в гостинице люди переведены в клиники Батуми», — сказано в сообщении МВД Грузии.

По предварительной информации, пожар возник в спа-салоне от перегрева электропроводки.

Не пострадали при пожаре участницы конкурса «Мисс Грузия», которые проживали в гостинице. Об этом, заявила менеджер модельного агентства «Имидж центр» Мацацо Гулуа в эфире телекомпании «ТВ Пирвели».

«Конкурсантки и все мы были на ужине. Как случился пожар и что произошло, мы не знаем. Все 20 конкурсанток чувствуют себя хорошо и их здоровью ничего не угрожает», — сказала Гулуа.
К настоящему времени пожар в гостинице «Леогранд» локализован, однако задымление внутри здания сохраняется. На месте продолжают работу спасатели.

В связи с произошедшим МВД Грузии возбудили уголовное дело по второй части 187 статьи УК – «повреждение или уничтожение чужой вещи, совершенные путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом», — наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.






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