Лестница в «Леогранд» даже минимально не удовлетворяла нормам пожарной безопасности - УЧС

25.11.2017 18:07 По предварительным данным, лестница в «Леогранд» даже минимально не удовлетворяла нормы пожарной безопасности, — так ответил директор агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Николоз Сирадзе на вопрос, были ли в гостинице соблюдены нормы безопасности и была ли эвакуационная лестница.



По его словам, во время ЧП использование такой лестницы, практически, было невозможно.



«Вы знаете, что МВД начало расследование по 243-ей статье. По предварительным данным, лестница, которая была в здании, даже минимально не удовлетворяла нормы пожарной безопасности, соответственно во время ЧП использование такой лестницы, практически, было невозможно», — заявил Николоз Сирадзе.



В результате пожара в гостинице «Леогранд» в Батуми погибли 10 граждан Грузии и одни гражданин Ирана.



По информации МВД, госпитализация понадобилась 21 человеку – ни одному из них не угрожает опасность. Среди пострадавших – один пожарный-спасатель агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД.



В связи со случившимся, ведется следствие по 3-ей части 243-ей статьи УГ Грузии, что подразумевает нарушение норм пожарной безопасности, повлекшее за собой смерть двух или более людей.



Пожар в гостинице начался 24 ноября около 21:00.















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