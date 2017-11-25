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Лестница в «Леогранд» даже минимально не удовлетворяла нормам пожарной безопасности - УЧС
25.11.2017 18:07
По предварительным данным, лестница в «Леогранд» даже минимально не удовлетворяла нормы пожарной безопасности, — так ответил директор агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Николоз Сирадзе на вопрос, были ли в гостинице соблюдены нормы безопасности и была ли эвакуационная лестница.
По его словам, во время ЧП использование такой лестницы, практически, было невозможно.
«Вы знаете, что МВД начало расследование по 243-ей статье. По предварительным данным, лестница, которая была в здании, даже минимально не удовлетворяла нормы пожарной безопасности, соответственно во время ЧП использование такой лестницы, практически, было невозможно», — заявил Николоз Сирадзе.
В результате пожара в гостинице «Леогранд» в Батуми погибли 10 граждан Грузии и одни гражданин Ирана.
По информации МВД, госпитализация понадобилась 21 человеку – ни одному из них не угрожает опасность. Среди пострадавших – один пожарный-спасатель агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД.
В связи со случившимся, ведется следствие по 3-ей части 243-ей статьи УГ Грузии, что подразумевает нарушение норм пожарной безопасности, повлекшее за собой смерть двух или более людей.
Пожар в гостинице начался 24 ноября около 21:00.
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