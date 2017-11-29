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Грузинское вино внесли в Книгу рекордов Гиннеса
29.11.2017 17:44
Химический состав вина датируется 6000 годами до нашей эры. В информации, опубликованной на официальной веб-странице Книги рекордов Гиннеса написано, что об этом факте свидетельствуют также древнейший квеври, обнаруженный в результате археологических раскопок в Грузии.
По предположению ученых, возможно составу вина 8000 лет. Винная кислота, обнаруженная в напитке, подтверждает тот факт, что вино изготовлено на Ближнем Востоке.
Автором археологической находки является профессор Университета антропологии и археологии Пенсильвании Патрик Макговерн. В исследовании по изучению вина и винограда Грузии участвовали Грузия, Франция, Италия, Израиль, Канада, Дания, и Соединенные Штаты Америки.
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