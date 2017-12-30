В самолет рейса Кутаиси-Кавала ударила молния

30.12.2017 15:03 Пассажиры в Кутаисском международном аэропорту до сих пор ждут своего рейса. Авиарейс в направлении Ларнаки должен был быть выполнен в 12:45, однако, по словам администрации аэропорта, вылетит с 4-часовым опозданием.



«Нам говорят, что рейс отложили до 16:45. Причиной назвали молнию, ударившую в самолет. Молния ударила в самолет, летевший в Грецию в 06:00, в результате чего он был вынужден сесть в Софии, в Болгарии», — заявил Первому каналу пассажир Серго Галусиани.



Аэропорт Кутаиси распространил заявление.



«Из-за удара молнией по самолету, рейс авиакомпании Wizz Air W66401 Кутаиси-Кавала, при приближении к международному аэропорту Кавалы, был перенаправлен в международный аэропорт Софии. Транспортировку пассажиров из Софии в Кавалу обеспечит авиакомпания.



На данном этапе, проводится инспекция борта, после чего будет известно, какое решение примет авиакомпания.



Исходя из выше приведенных обстоятельств, если борт выполнит полет, из Кутаисского международного аэропорта, с опозданием будут осуществлены намеченные на сегодня, 30 декабря рейсы: W66403(Кутаиси — Ларнака) плановый полет 12:45, W66409 (Кутаиси — Меминген) плановый полет 18:25.



Детальную информацию об изменении рейсов и расписаний можно получить в информационной службе: 0431 23 70 00; 0431 23 70 01», – говорится в заявлении.















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