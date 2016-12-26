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Гогуадзе: Концентрация власти в руках одной партии приближает нас к Советскому Союзу
26.12.2016 15:16
Член "Свободных демократов" Нино Гогуадзе комментирует уходящий 2016 год, и называет памятные для нее события.
Гогуадзе отмечает, что концентрация власти в руках одной партии приближает Грузию к Советскому Союзу.
"26 лет мы более или менее успешно отдаляемся от Советского Союза, и всегда, когда власть концентрируется в руках одной партии, мы по-прежнему возвращаемся к Советскому Союзу. 2016 год для меня, как для политика, был одним из самых тяжелых и сложных.
Первое, что я вспоминаю в 2016 году, это преступление нового типа, размещение кадров из личной жизни в публичном пространстве. До того, как власть не назовет конкретных исполнителей, покровителем этого преступления является государство.
Вторым весьма важным для меня событием были судебные процессы и то, что после такой борьбы суд все еще находится в подчинении власти, и является исполнителем политических заказов"- заявила Нино Гогуадзе "Рустави 2".
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