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Гогуадзе: Концентрация власти в руках одной партии приближает нас к Советскому Союзу


26.12.2016   15:16
Член "Свободных демократов" Нино Гогуадзе комментирует уходящий 2016 год, и называет памятные для нее события.

Гогуадзе отмечает, что концентрация власти в руках одной партии приближает Грузию к Советскому Союзу.

"26 лет мы более или менее успешно отдаляемся от Советского Союза, и всегда, когда власть концентрируется в руках одной партии, мы по-прежнему возвращаемся к Советскому Союзу. 2016 год для меня, как для политика, был одним из самых тяжелых и сложных.

Первое, что я вспоминаю в 2016 году, это преступление нового типа, размещение кадров из личной жизни в публичном пространстве. До того, как власть не назовет конкретных исполнителей, покровителем этого преступления является государство.

Вторым весьма важным для меня событием были судебные процессы и то, что после такой борьбы суд все еще находится в подчинении власти, и является исполнителем политических заказов"- заявила Нино Гогуадзе "Рустави 2".







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