Американские эксперты: Грузия должна сделать все, чтобы связаться с переходной командой Трампа

27.12.2016 20:48 Между правительством Грузии и переходной командой Трампа официальный контакт еще не состоялся - сообщает грузинская редакция "Голоса Америки".



По информации издания, Дональд Трамп принесет присягу президента 20 января, а до того избранный президент комплектует кабинет и говорит о деталях отношений с некоторыми странами, в том числе с Россией.



В то же время по заявлению исследователя Фонда новой Америки Майкла Чечире, Грузия сама должна сделать шаги в данном направлении.



"Это, на мой взгляд, тот вопрос, который правительство Грузии должно само развивать. Будущая администрация Трампа не особо хорошо интегрирована в истеблишменте внешней политики Америки, и не до конца разбирается в нормах и этикете внешней политики"- заявил эксперт.



В то же время Майкл Чечире говорит:



"Из-за того, что в будущей администрации будут работать многие далекие на сегодня от политики люди, они в процессе научатся делать дела. Думаю, надо дать Трампу шанс, и посмотреть что произойдет. Между тем Грузия сама должна напомнить Вашингтону о себе".



"Голос Америки" пишет, что будущему президенту США придется управлять многими сложными отношениями, и в то же время ему придется справиться с немалыми местными и международными вызовами.



Именно поэтому, по словам Чечире, Грузия должна сделать все, чтобы связаться с переходной командой Трампа.



"У Грузии здесь (в Вашингтоне) есть посольство, есть лоббисты, есть друзья, с которыми может связаться и попросить о содействии. То есть у Грузии есть ресурсы для установления этой связи".



В то же время Чечире считает, что это будет нелегкое задание, и "даже если состоится контакт, нет гарантии, что он будет успешным. И все-таки главное то, как сможет Грузия позиционировать себя новой администрации, и показать, что Грузия вносит свой вклад в дело мировой безопасности, и что она является союзником Америки"- заявил Чечире.



Аналитик центра европейской политики Дональд Дженсен говорит, что переходная команда пока не до конца укомплектована и, следовательно, у новой администрации приоритеты не до конца сформированы. Так же как и Чечире, он считает, что Грузия должна инициировать контакт.



"Если бы я был на месте Грузии, я бы не стал ждать звонка от переходной команды. Если Тбилиси считает, что может сказать будущей администрации что-то важное, то следует проявить инициативу, не надо обращать внимания на соблюдение протокола, и он должен сам выйти на контакт. Не думаю, чтобы Грузия была приоритетом администрации Трампа. Поэтому они не должны терять время, и должны выйти на контакт"- отметил Дженсен.



По словам Дональда Дженсена, визит сенаторов Джона Маккейна и Линси Греема в регион через несколько дней является важным шагом. Тем самым они посылают сигнал Трампу, что этот регион для них является приоритетом. Дженсен также заявил, что не удивительно то, что администрация Трампа старается улучшить отношения с Россией, поскольку все президенты США в начале правления именно с этого шага начинают отношения с Россией. Однако он также заявил, что некоторые факторы в СМИ с данной точки зрения представлены тяжелее того, чем это есть на самом деле.



"Многие страны находятся в замешательстве в связи с тем, что сделает Трамп. Не помогают этому и медиа средства. В Вашингтоне либеральный истеблишмент внешней политики обращает большое внимание на все, что говорит Трамп"- заявил Дженсен.



По его мнению, тем самым СМИ стараются, чтобы возникло ощущение, что создалось плохое положение.



"Думаю, надо дать Трампу шанс, и посмотреть, что произойдет. В то же время Грузия должна напомнить о себе Вашингтону"- добавил Дональд Дженсен.



"Штрихи внешней политики Трампа пока еще не сформировались. Одно, о чем известно, ссылаясь на заявления Трампа, это то, что избранный президент постарается исправить отношения с Россией. Нам не известно, на какие уступки он будет готов для достижения этой цели.



Аналитики сходятся в том, что, несмотря на то, какой будет внешняя политика Трампа, Грузия сама должна установить контакт с его переходной командой, и не ждать звонка из Вашингтона"- пишет грузинская редакция "Голоса Америки".















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