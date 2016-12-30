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Сенатор Джон Маккейн первого января посетит Грузию


30.12.2016   19:59
Первого января Грузию посетит американский сенатор Джон Маккейн. В этот же день он встретится с представителями руководства страны.

Джон Маккейн покинет Грузию 2 января.

О визите Джона Маккейна в Грузию приблизительно месяц назад написала газета «Вашингтон Пост». В статье отмечалось, что до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, делегация американского Конгресса посетит Украину, Грузию и Эстонию.






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